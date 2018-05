"Pogodą dowodzą dwa ośrodki". IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Prognoza pogody na dziś: pół kraju pogodne, a pół burzowe - 23-05-2018 W środę będzie się chmurzyć, co zaobserwują w szczególności mieszkańcy południowej części Polski. Tam też wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

- Mamy nad Europą dwa ośrodki, które dowodzą pogodą - tłumaczy Tomasz Wasilewski, prezenter pogody TVN Meteo.

Jednym z nich jest niż, który znajduje się nad Alpami. Związane z nim są burze.

- Drugi ośrodek władzy znajduje się nad Skandynawią. Tutaj jest pogodny wyż - oznajmia Wasilewski.

Na skutek działania wyżu mieszkańcom północnej Europy towarzyszy słoneczna aura, której dzisiaj doświadczą także osoby znajdujące się w północnej części Polski.

Pogodna północ, burzowe południe

- Od tego wyżu skandynawskiego mamy świetną pogodę i słońce. Cała północna Polska jest i będzie w słonecznej pogodzie. Natomiast południowe województwa są pod wpływem niżu - mówi prezenter pogody. - W związku z tym południe będzie burzowo-deszczowe - informuje Wasilewski.

Chmury deszczowe i burzowe rozwiną się w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, części lubelskiego, świętokrzyskiego, a nawet łódzkiego.

Powstawanie burz (PAP)

Przed burzami ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia przed burzami

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - SUBREGION POŁUDNIOWY

rognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 litrów na metr kwadratowy., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpi grad.

Tam p

Ostrzeżenie obowiązuje w godzinach 13-20.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na terenie województwa pojawią się burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie prognozuje się wystąpienie gradu.

Alert obowiązuje w godzinach 13-22.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz podmuchami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie przewiduje się opad gradu.

Alert jest ważny w godzinach 13-22.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpi grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w godzinach 13-22.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz podmuchami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Lokalnie przewiduje się opad gradu.

Alert obowiązuje w godzinach 13-22.

SUDETY I PRZEDGÓRZE SUDECKIE

W południowej części województwa dolnośląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Ostrzeżenie jest ważne w godzinach 13-21.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przewiduje się pojawienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie prognozuje się opad gradu.

Ostrzeżenie obowiązuje w godzinach 13-21.

Ostrzeżenie IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."