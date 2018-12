Pogoda może być niebezpieczna. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń

Prognoza pogody na dziś: aura podzieli Polskę na pół - 18-12-2018 We wtorek na niebie pojawi się na ogół sporo chmur, jednak wystąpią tez liczne przejaśnienia. Popada też śnieg i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie będzie trzymał lekki mróz, na zachodzie temperatura wzrośnie do 3 stopni Celsjusza. czytaj dalej

We wtorek do wczesnego popołudnia mogą występować opady marznącego deszczu lub mżawki. Spowoduje to powstawanie gołoledzi. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że taka aura może się utrzymywać nawet do piątkowego poranka.

Wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Synoptycy IMGW na obszarze województwa zachodniopomorskiego ostrzegają przed słabymi opadami marznącego deszczu oraz mżawki, powodującymi gołoledź. Opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Alert obowiązuje do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenie przed marznącymi opadami wydano dla woj. wielkopolskiego (powiaty: złotowski, pilski,wągrowiecki, gnieźnieński, wrzesiński, słupecki, koniński, Konin, kolski, turecki, kaliski, pleszewski). Alert wygaśnie o godzinie 12 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

Ślisko w środę

Opady marznące, powodujące gołoledź, pojawią się również w kolejnych dniach. W środę niebezpieczna aura może pojawić się w zachodnich stronach kraju. W województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim mogą pojawić się opady marznące, powodujące gołoledź.

Prognoza zagrożeń na środę

Niebezpiecznie również w czwartek

W czwartek opady marznące dadzą się we znaki mieszkańcom województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

rzewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia oznacza, że "p

Według definicji IMGW, "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".