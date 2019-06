Pogoda może być niebezpieczna. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na wtorek prognozują upały. W województwie lubuskim i wielkopolskim (w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim) przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Alerty w obu województwach stracą ważność w środę o godzinie 17.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

Wemogą dawać się we znaki także w województwach:

- kujawsko-pomorskim;

- lubuskim;

- pomorskim;

- wielkopolskim.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują tam temperaturę sięgającą w dzień do 28-30 st. C. W nocy ma być minimum 13-15 st. C.

Inne zagrożenie mogą stanowić burze, które mogą pojawić się w województwach:

- dolnośląskim;

- lubelskim;

- małopolskim;

- opolskim;

- podkarpackim;

- podlaskim;

- śląskim;

- warmińsko-mazurskim.

W powyższych regionach ilość opadów ma wynieść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się w porywach do 60-75 kilometrów na godzinę. Dodatkowo w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim mogą lokalnie wystąpić burze z gradem.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę alarmy związane z upałami mogą zostać wydane w województwach:

- lubuskim;

- kujawsko-pomorskim;

- pomorskim;

- wielkopolskim;

- zachodniopomorskim.

Prognozuje się tam temperaturę maksymalną wynoszącą do 28-30 st. C. W nocy na termometrach mieszkańcy mogą zobaczyć około 14-16 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują ponadto, że w województwach: podlaskim, lubelskim, dolnośląskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, małopolskim, opolskim, mazowieckim, i podkarpackim wystąpią burze z opadami deszczu do 10-25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65-70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Alarmy mogą zostać wydane między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

Jak zapowiada się czwartek? W województwie lubuskim synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura maksymalna ma wynieść od 29 st. C do 31 st.C. W nocy termometry mogą pokazać od 16 do 18 st. C.



Burze z gradem mogą z kolei pojawić się w województwach:

- śląskim;

- podkarpackim;

- małopolskim.

Podczas burz suma opadów deszczu może wynieść lokalnie do 20 l/mkw., a porywy wiatru mogą dojść do 60 km/h.

Ostrzeżenia mogą zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)