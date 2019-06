Pogoda może dać w kość. Upały, a wraz z nimi inne groźne zjawiska

Upały zagrażające zdrowiu i życiu oraz burze. Przybyło alertów IMGW - 04-06-2019 Upały we wtorek mogą dawać nam się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla części kraju. Prognozuje, że ich zasięg może się rozszerzać, a upałów trzeba się spodziewać także w kolejnych dniach. IMGW ogłosiło też ostrzeżenia przed burzami w południowej części Polski. czytaj dalej

Wszędzie mogą pojawić się burze

W środę na wschodzie, południu i w centrum kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których lokalnie może spaść grad. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Podkarpaciu do 32 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach burzowych osiągając prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Porywy nadejdą z z południowego wschodu.

Czwartek przyniesie przelotny deszcz i burze - lokalnie z gradem. Termometry wskażą maksymalnie od 27 st. C na Podkarpaciu do 31 st. na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, słaby i umiarkowany, wiejący w porywach burzowych do 90 km/h, nadciągnie z południowego wschodu.

Wideo Potencjalne miejsca rozwoju burz w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Na Pomorzu piątek przyniesie pogodną aurę. W pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze z możliwymi lokalnymi opadami gradu. Możemy spodziewać się maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu i Mazowszu. Słaby i umiarkowany, w porywach burzowych wiejący z prędkością do 90 km/h wiatr, nadciągnie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na sobotę prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, na wschodzie może towarzyszyć im grad. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, wiejący w porywach burzowych z prędkością do 90 km/h.

Niedziela będzie słoneczna. Maksymalna prognozowana temperatura to od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i zmiennie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę