Prognoza pogody na dziś: miejscami popada deszcz, w górach śnieg - 07-11-2019 W czwartek termometry pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach może popadać śnieg.

Prognoza pogody na długi weekend

Piątek zapowiada się dość pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.

W sobotę na zachodzie kraju wystąpią opady deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. C na Pomorzu Zachodnim do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni, w porywach rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę.

Przed nami pogodna niedziela na zachodzie Polski. W pozostałej części kraju synoptycy prognozują opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Prognoza pogody na 11 listopada

Poniedziałek 11 listopada zapowiada się na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wtorek na zachodzie kraju upłynie pod znakiem opadów deszczu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. C na Pomorzu do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.