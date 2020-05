Ochłodzenie, które wszyscy odczujemy na początku tygodnia, będzie związane z tym, że nad Bałtykiem znajduje się zanikający niż, a nad Wielką Brytanią w poniedziałek ulokuje się centrum wyżu. Takie sąsiedztwo wyżu i niżu oraz związany z tym ostatnim chłodny front atmosferyczny sprawią, że w naszej części kontynentu utworzy się północno-zachodnia cyrkulacja powietrza. Będzie więc ono płynąć od strony Skandynawii i Morza Norweskiego, a to oznacza, że przez kilka dni nie możemy liczyć na ciepłą pogodę (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

Najchłodniejsze dni w nowym tygodniu to wtorek i środa - wtedy na północy kraju będzie tylko 10 stopni Celsjusza, a na południu 13, 14. Po kilku chłodniejszych dniach ocieplenia możemy spodziewać się w czasie najbliższego weekendu i w sobotę na południu Polski termometry wskażą 21 stopni. Po tym ociepleniu znowu przyjdzie ochłodzenie (typowe dla połowy maja) i temperatura spadnie do 11, 12 stopni na północy i 14, 15 na południu. Cieplejsze powietrze ponownie dotrze do naszego kraju w drugiej połowie miesiąca i wtedy możemy spodziewać się nawet 24 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.