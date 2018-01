Pogoda na 16 dni: będzie zamach na zimę

Za mroźną pogodę odpowiedzialne jest zimne powietrze z północy oraz nocne rozpogodzenia, w czasie których temperatura szybko spada. Sprzyja temu wyż, który w poniedziałek usadowi się nad Polską. Prognozy przewidują, że utrzyma się on do środy, a następnie odsunie się i osłabnie, co z kolei spowoduje zmianę pogody. Będzie ona polegać przede wszystkim na ociepleniu dzięki masie powietrza, która teraz dociera do Europy Zachodniej, a w następnych dniach przemieści się bardziej w głąb kontynentu. To właśnie ona zepchnie zimno na wschód od Polski.

Ciśnienie atmosferyczne w Europie

Początek tygodnia będzie zimny - na wschodzie kraju w ciągu dnia ma być -5, -6 stopni (nocami minus kilkanaście), a na zachodzie około 0. Następnie, od połowy tygodnia, zrobi się cieplej, z tym że ocieplenie najbardziej będzie odczuwalne na zachodzie Polski i tam może być nawet 7 stopni. Jeszcze wyższej temperatury - do 9 stopni powyżej zera, możemy spodziewać się tuż przed końcem stycznia. Po tym dużym ociepleniu, ponownie chłodniej zrobi się na początku lutego. W pierwszych dniach następnego miesiąca lekki mróz będzie we wschodniej połowie kraju, a dodatnia temperatura na zachodzie.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.