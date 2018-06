Pogoda na 16 dni: chwila oddechu i nowa fala upałów

Krótką przerwę od gorącej pogody zapewni nam chłodniejsze powietrze, które dociera na razie do zachodniej części Europy. My tymczasem jeszcze jesteśmy w strumieniu gorącego powietrza, który z południa wdziera się nie tylko do centrum kontynentu, ale płynie także dalej na północ i wschód Europy. Napływ tej upalnej masy powietrza zostanie na kilka dni przerwany, bo niże widoczne nad Francją i Finlandią przesuną się na wschód i tym samym "zepchną" tam najgorętszą pogodę (patrz mapa).

Chłodny zachód, gorące centrum

W nadchodzących dniach możemy spodziewać się niewielkiego ochłodzenia. Temperatura nie będzie przekraczać 30 stopni, a w "najchłodniejszym" dniu, czyli w środę ma być od 19 do 23 stopni. Po kilkudniowym odpoczynku od upału temperatura ponownie będzie rosnąć i w czasie najbliższego weekendu może być ponad 30 stopni. Prognoza na następne dni również jest gorąca albo nawet upalna. Kolejna fala afrykańskiego żaru dotrze do Polski po 20 czerwca i wtedy mogą być aż 33 stopnie.

Następna prognoza 16 dniowa w najbliższą niedzielę.