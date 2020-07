Pogoda na 16 dni: czasami będzie powyżej 30 stopni

Po upalnej niedzieli również na początku tygodnia możemy spodziewać się w Polsce gorącej pogody. Zapewnia ją powietrze, które napływa bezpośrednio z południa Europy, albo z zachodu kontynentu. Zresztą ciepłe, gorące lub wręcz upalne masy powietrza, docierają teraz do prawie wszystkich zakątków kontynentu. Nietypowe ciepło dotarło nawet daleko na północ, do Spitsbergenu. W sobotę padł tam absolutny rekord temperatury - w mieście Longyearbyen termometry wskazały nigdy wcześniej tam niewidziane prawie 22 stopnie Celsjusza (dokładnie 21,7 st. C). Wyraźnie chłodniejsze powietrze napływa teraz tylko nad Islandię oraz zmierza stamtąd w kierunku Szkocji i Irlandii (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

W ostatnich dniach lipca najgorętszy będzie wtorek - wtedy na południu Polski temperatura może przekroczyć 30 st. C Następne dni będą chłodniejsze, a w czwartek i piątek ochłodzenie będzie na tyle duże, że na północy, zwłaszcza nad morzem, będzie nieco poniżej 20 st. C, a na południu kraju 23 st. C. Później, czyli na początku sierpnia, napłynie do nas gorące, afrykańskie powietrze i znowu na krótko temperatura osiągnie 30 st. C. W kolejnych dniach, aż do 11 sierpnia, czeka nas pogoda bardzo ciepła, ale jednocześnie bez męczącego upału i wówczas będzie od 22-23 st. C na północy, do 26-27 st. C w południowej części kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.