Pogoda na 16 dni: czasami mniej niż 10 stopni

W pierwszej połowie października dni z temperaturą zbliżająca się do 20 stopni będą rzadkością.

Zimne powietrze z północy coraz śmielej wdziera się w głąb kontynentu, w tym także do Polski (w nocy z soboty na niedzielę w Zamościu temperatura przy gruncie spadła do -6 stopni). Sprzyja temu układ ciśnienia nad Europą - wyż znajduje się nieco na zachód od Wielkiej Brytanii, a niże przesuwają się północą kontynentu "wysyłając" stamtąd kolejne dawki chłodu do centrum Europy. Taka cyrkulacja powietrza będzie się utrzymywać, z małymi wyjątkami, również przez następne dni (patrz mapa).

Z północy płynie chłód

W pierwszym tygodniu października najwyższej temperatury, czyli 19 stopni, można spodziewać się w poniedziałek i sobotę, ale tylko na południu kraju, bo poza tym będzie o kilka stopni mniej. Najchłodniej zapowiada się środek tygodnia, bo wtedy będzie tylko od 11 do 14 stopni. Następny tydzień zacznie się chłodną pogodą, ale 11 i 12 października czeka nas ocieplenie, znowu najbardziej odczuwalne na południu, gdzie może być 18, 19 stopni. Z kolei w połowie miesiąca bardzo prawdopodobne jest większe ochłodzenie i spadek temperatury do około 5, 10 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.