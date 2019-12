Pogoda na 16 dni: czasami nawet aż 10 stopni ciepła

Tak wysoka temperatura będzie również na początku tygodnia, a później możemy spodziewać się przejściowego i niezbyt silnego ochłodzenia. Jego przyczyną będzie chłodna masa powietrza, która na kilka dni zsunie się z północy Europy do naszej części kontynentu. Takiemu przemieszczaniu się chłodu z północy na południe będą wspólnie sprzyjać wyż nad Morzem Norweskim oraz niż nad Finlandią, z którym związany jest front chłodny. Po jego przejściu nad Polską (we wtorek) dotrze do nas zimniejsze powietrze (patrz mapa).

Z północy przyjdzie ochłodzenie

W nowym tygodniu najcieplej, bo 9 stopni, będzie na samym jego początku. Później odczujemy ochłodzenie i na przykład w środę będzie od 1 do 4 stopni, a nocami w drugiej połowie tygodnia możliwy jest lekki mróz.

Później, już w następnym tygodniu, ponownie napłynie do nas cieplejsze powietrze i w południowej Polsce może być aż 10 stopni. Z kolei tuż przed świętami temperatura będzie wynosić od 2 do 8 stopni i jest prawdopodobne, że w Wigilię zrobi się chłodniej, z delikatnym mrozem na wschodzie kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.