Pogoda na 16 dni: czeka nas ekspresowe ocieplenie

W europejskiej pogodzie realny stał się scenariusz, który jeszcze kilka dni temu był mało prawdopodobny. Nagła zmiana pogody na dużo cieplejszą niż ostatnio będzie związana z tym, że na początku tygodnia nad Morzem Liguryjskim będzie centrum niżu, który skieruje do nas bardzo ciepłą masę powietrza aż z północnej Afryki.

Ten strumień ciepła dotrze do południowej Polski już w poniedziałek, a w ostatnich dwóch dniach października także do pozostałych części naszego kraju. Z tego powodu czeka nas w ciągu kilku dni szybkie ocieplenie. W tym samym czasie, gdy my będziemy cieszyć się ciepłem z południa, do Europy Zachodniej - na drugą stronę wspomnianego niżu - napłynie zimne powietrze z północy. Zimno, a lokalnie nawet mroźno będzie też na północy kontynentu, gdzie usadowił się wyż (patrz mapa).

Układy, które będą kształtować nam pogodę

W najbliższych dniach czeka nas nagłe ocieplenie: na południu Polski będzie aż około 20 stopni. Ciepło zrobi się także na północy kraju - we wtorek będzie tam nawet 16 stopni. Później, to znaczy w pierwszych dniach listopada, temperatura trochę się obniży, ale nadal będzie ciepło jak na tę porę roku, bo od 11 do 17 stopni. Wyraźnie chłodniejsza pogoda przyjdzie do Polski po szóstym listopada - wtedy na północy będzie na ogół 8-9 stopni, a na południu przeważnie 12-13 stopni. Taka temperatura utrzyma się prawie do połowy miesiąca.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.