Podobnie jak na początku maja, również i teraz do Polski będzie płynąć afrykański żar. Taką cyrkulację powietrza uruchomi niż, który w ostatnich dniach miesiąca będzie na zachodzie Europy. Dzięki niemu i powietrzu płynącemu z południa w najbliższych dniach będziemy jednym z najcieplejszych krajów na kontynencie. W tym samym czasie wyż, którego centrum będzie nad Rosją, skieruje chłodniejsze powietrze z północy do naszych wschodnich sąsiadów (patrz mapa).

Polska w strumieniu gorąca

W ciągu kilku najbliższych dni czeka nas gorąca, a nawet upalna pogoda - na zachodzie i południu kraju może być aż 30-31 stopni. Taka temperatura utrzyma się do końca maja, a na początku czerwca będzie tylko o kilka stopni mniej - do 27-28 stopni. Przez następne dni możemy spodziewać się ciepłej pogody z temperaturą w zakresie od 21-22 stopni na północy do 26-27 na południu. Wyraźnie chłodniej na kilka dni może się zrobić dopiero 9 czerwca.



Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.