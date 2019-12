Po chwilowym ochłodzeniu i krótkiej wizycie arktycznego powietrza z północy w naszym kraju znowu zrobi się cieplej. Przyczyną ocieplenia będzie atlantyckie powietrze, które dotrze do nas dzięki temu, że na północy kontynentu będzie niż, a na południe od Polski pas wysokiego ciśnienia. Taki układ pogodowych sił nad Europą sprawi, że powietrze będzie przemieszczać się z południowego zachodu w nasze rejony i to właśnie spowoduje wzrost temperatury. W czasie kiedy u nas będzie ocieplenie, to zimne powietrze ze wschodu popłynie nad Bałkany oraz Grecję i tam początek tygodnia będzie zimny, a w górach także śnieżny (patrz mapa).

Ocieplenie na koniec roku

Ostatnie dni starego roku i pierwsze nowego to zdecydowanie ciepła pogoda jak na tę porę roku. Z wyjątkiem gór temperatura będzie dodatnia i wyniesie od 1, 2 stopni na wschodzie do 6, 7 na zachodzie kraju. Później, w czasie pierwszego styczniowego weekendu, zrobi się chłodniej i miejscami będzie mroźno, na wschodzie kraju do -2, -3 stopni w ciągu dnia. To ochłodzenie będzie jednak krótkotrwałe i po kilku zimniejszych dniach znowu ociepli się do 5, 6 stopni powyżej zera. Kolejnego niewielkiego ochłodzenia i lekkiego mrozu możemy spodziewać się po 12 stycznia.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.