Pogoda na 16 dni: do Polski wtargnie arktyczne zimno

Po kilku ciepłych dniach (w sobotę mieliśmy 18 stopni) znowu zmienia się cyrkulacja powietrza i zamiast południowej, jak do tej pory, będziemy mieć północną. Takiej zmianie sprzyja położenie ośrodków ciśnienia nad Europą - w poniedziałek centrum wyżu będzie w pobliżu Irlandii, a niż nad Estonią. Między tymi ośrodkami ciśnienia utworzył się strumień chłodu, który z Arktyki podąża przez Skandynawię do Polski, ale również do naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Tymczasem ciepłe powietrze, które jeszcze niedawno do nas docierało, jest już teraz spychane na południowy wschód kontynentu (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

Przed nami zimny początek tygodnia - w poniedziałek i we wtorek będzie zaledwie od 2 do 6 stopni, a noce mają być mroźne i temperatura może spadać nawet do -7, -8 stopni. Powolne ocieplenie zacznie się od czwartku i w czasie najbliższego weekendu będzie do 13 stopni. Zdecydowanie cieplej zrobi się w następnym tygodniu i jeszcze przed świętami temperatura podskoczy aż do 20 stopni. Później, czyli już w czasie świąt, aż tak ciepło nie będzie, ale możemy spodziewać się 16, 17 stopni na południu i 11, 12 na północy kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.