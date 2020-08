Pogoda na 16 dni: gorące lato jeszcze z nami zostaje

Do naszej części Europy nadal płynie ciepłe powietrze, a od czasu do czasu wdzierają się do Polski również gorące masy powietrza z Afryki. Sprzyja temu tak zwany wał wyżowy, czyli pas wysokiego ciśnienia ciągnący się od Skandynawii, przez centrum kontynentu, po Morze Czarne. Ten układ ciśnienia odpowiada za przemieszczanie się gorącego powietrza z południa Europy w kierunku naszego kraju. Z kolei chłodniejsze powietrze jest teraz nad północną częścią Atlantyku oraz w północnej Skandynawii i stamtąd płynie nad Rosję (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne w Europie (tvnmeteo.pl)

Przed nami gorący, a miejscami wręcz upalny początek tygodnia, bo na zachodzie i południu kraju będzie aż 30 stopni. Później, to znaczy w połowie tygodnia, temperatura trochę się obniży, ale w weekend znowu wzrośnie i niewykluczone, że nawet nieznacznie przekroczy 30 stopni.

Następnie, czyli już w czasie ostatniego tygodnia sierpnia, zrobi się chłodniej i na północy będzie wtedy 18-20 stopni, a na południu Polski 24-25. Z podobną lub nieco niższą temperaturą zacznie się wrzesień.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.