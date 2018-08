Pogoda na 16 dni: gorąco bez końca

W weekend wszyscy odetchnęliśmy chłodniejszym powietrzem, które napłynęło do nas po rekordowych (tego lata) upałach. Ten odpoczynek od wysokiej temperatury będzie jednak czasami przerywany upalnymi dniami, bo na początku tygodnia dotrze do Polski nowa fala gorącego (ale nie aż tak bardzo jak ostatnio) powietrza zwrotnikowego, czyli z północnej części Afryki. Jego kolejne wtargnięcie w tym miesiącu do naszej części Europy będzie możliwe z powodu obecności niżu na zachodzie Europy i wyżu na wschód od Polski. Takie położenie układów ciśnienia stworzy idealne warunki do "importu" gorącego powietrza z południa na północ (patrz mapa).

Fala gorąca nad Polską

Przed nami gorący, a miejscami wręcz upalny początek tygodnia - na południu i zachodzie kraju temperatura dojdzie do 33 stopni. Potem, od 15 sierpnia, temperatura nie będzie przekraczać 30 stopni, ale mimo to nadal będzie bardzo ciepło i często na termometrach zobaczymy więcej niż 25 stopni.

Kolejna fala upalnego powietrza może na krótko zawitać do Polski po 20 sierpnia i wtedy temperatura znowu wzrośnie do 31 stopni. Następnie, a będzie to już pod koniec miesiąca, nadal ma być bardzo ciepło - od 23-24 stopni na północy do 28-29 na południu kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.