Pogoda na 16 dni: gorąco jak w środku lata

W dużym stopniu przyczyną kolejnego, dość niezwykłego jak na wrzesień, ocieplenia będzie były huragan tropikalny Helena, który na początku tygodnia znajdzie się obok Irlandii (patrz mapa). Takie położenie tego aktywnego niżu spowoduje "zagarnięcie" z południa, czyli z Afryki, gorącego powietrza i skierowanie go najpierw do krajów Europy Zachodniej, a następnie w nasze strony. Taką cyrkulację powietrza będzie wspomagać wyż ze wschodu kontynentu.

Fala gorącego powietrza zmierza do Polski

W najbliższych dniach temperatura będzie rosnąć i w połowie tygodnia na zachodzie i południu Polski może być aż 28 stopni (lokalnie nie można wykluczyć nawet 30). Bardzo ciepła pogoda, jak na schyłek lata, utrzyma się do soboty, a potem zrobi się chłodniej, chociaż jeszcze nie zimno, bo będzie od 16 do 18 stopni na północy do 24 na południu. Następnie, a będzie to jeszcze przed końcem września, wszędzie ociepli się i na południu może być nawet 26 stopni. Z kolei na przełomie września i października czeka nas solidne ochłodzenie i spadek temperatury do kilkunastu stopni w całym kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.