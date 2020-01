Pogoda na 16 dni: idą aż dwie fale ciepła, będzie nawet 10 stopni

W weekend wszyscy odczuliśmy arktyczne, zimne powietrze, które napłynęło do nas z północy. Jego wizyta w Polsce jest jednak tylko chwilowa, bo już od poniedziałku cyrkulacja powietrza znowu zmieni się na zachodnią, czyli cieplejszą.

Przyczyną takiego przemieszczania się mas powietrza będą niże na północy Europy i wyż ciągnący się od Atlantyku, przez Hiszpanię ,aż po Bałkany. Z takiego układu ciśnienia nad kontynentem wynika ruch powietrza z południowego zachodu do centrum, a to oznacza, że łagodne powietrze znad oceanu dotrze w najbliższych dniach do naszej części Europy a nawet do południowej Skandynawii (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne nad Europą

Na początku tygodnia na wschodzie kraju będzie jeszcze około 0 stopni, ale na zachodzie już 5. Potem wszędzie temperatura będzie dodatnia i w czasie najbliższego weekendu wyniesie od 3 do 8 stopni.

Jeszcze cieplej może być w następnym tygodniu, gdy do Polski dotrze następna fala ciepłego powietrza od strony Morza Śródziemnego - wtedy na zachodzie i południu kraju może być nawet 10 stopni ciepła. W kolejnych dniach temperatura nieco się obniży, ale nadal w będzie przeważnie dodatnia, do 5-6 stopni na zachodzie Polski i tylko nocami możliwe będą nieduże przymrozki.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.