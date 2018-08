Za nami radykalna zmiana pogody, która polegała głównie na tym, że gorące powietrze z południa zostało zastąpione przez chłodne arktyczne płynące z północy. Skutki tej zmiany odczuliśmy we wszystkich regionach Polski, ale to zimne powietrze nie pozostanie u nas zbyt długo, bo w ciągu kilku dni cyrkulacja zmieni się na zachodnią, czyli cieplejszą. Umożliwią to niże, które będą na zachodzie Europy wraz z wyżami, które będą czasami lokować się nad naszą częścią kontynentu. Takie ustawienie ośrodków ciśnienia będzie uruchamiać napływ cieplejszego powietrza do Polski (patrz mapa).

Ocieplenie po ochłodzeniu

W najbliższych dniach czeka nas stopniowe ocieplenie i już w połowie tygodnia na zachodzie oraz południu kraju będzie aż 27-29 stopni. Na północy oraz na wschodzie w tym samym czasie będzie nieco powyżej 20 stopni. Następnie, na początku września, zrobi się nieco chłodniej i temperatura nie będzie przekraczać 23-24 stopni w najcieplejszych regionach Polski. Po kilku chłodniejszych dniach, po 5 września, znowu możemy liczyć na ocieplenie, w czasie którego na zachodzie i południu kraju będzie 27-28 stopni. Taka temperatura utrzyma się przez dwa-trzy dni, a następnie nieco się obniży.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.