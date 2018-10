Pogoda na 16 dni: jeszcze trochę październikowego lata

Do połowy października będzie ciepło, a na południu Polski nawet ponad 20 stopni.

Wysoką, jak na październik, temperaturę będziemy zawdzięczać ciepłemu powietrzu, które ma nadal napływać do naszej części Europy z zachodu i południa. Taką cyrkulację powietrza powodują wspólnie wyż, który na początku tygodnia będzie rozciągać się od Litwy po Atlantyk oraz niż z północy kontynentu. Między tymi układami ciśnienia powietrze przemieszcza się z południowego zachodu na północny wschód (patrz mapa), a to dla nas oznacza jeszcze kilka zdecydowanie ciepłych dni.

Prognoza pogody na 16 dni Tomasza Wasilewskiego

Do połowy miesiąca na południu kraju możemy spodziewać się nawet 21-22 stopni. Północ Polski będzie wyraźnie chłodniejsza i tam w tym czasie w niektóre dni ma być tylko 13-15 stopni. Po 15-tym października temperatura wszędzie się obniży i już nie będzie przekraczać 20 stopni. Po tym ochłodzeniu w południowej części kraju będzie około 10-12 stopni, a w pozostałych regionach do 14-16 stopni. Na podobnym poziomie temperatura utrzyma się do 23-go października.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.