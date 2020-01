W Polsce trwa niezwykle ciepły styczeń, a na horyzoncie mamy jeszcze jedną falę ciepła. Dotrze ona do nas w połowie tygodnia i podniesie temperaturę aż do 10 stopni powyżej zera. Przyczyną takiej aury jest i będzie utrzymujący się od dłuższego czasu prawie taki sam układ ciśnienia: na południu kontynentu mamy wyże, a na północy niże. To sprawia, że atlantyckie, a więc ciepłe powietrze przemieszcza się z południowego zachodu do centrum Europy. Nieco chłodniejsze powietrze płynie w tym czasie nad Islandię oraz do północnej Skandynawii i Rosji, ale nawet tam zima jest na razie wyjątkowo łagodna (patrz mapa).

Z zachodu nadal płynie ciepło

My możemy szykować się na wiosenną pogodę w najbliższych dniach - we wtorek będzie aż 8 stopni, a w środę na zachodzie i południu kraju nawet 10 stopni. Później temperatura trochę się obniży, ale nadal będzie dodatnia i w czasie weekendu wyniesie od 1, 2 stopni na wschodzie do 5, 6 na zachodzie. Wyraźnie chłodniej może zrobić się po 22 stycznia - wtedy do Polski dotrze z północy zimne powietrze i chwyci lekki mróz, w dzień do -1, -2 stopni we wschodniej Polsce. Później, po trzech dniach ze słabym mrozem, temperatura trochę wzrośnie i tuż przed końcem miesiąca będzie od 0 do 5 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.