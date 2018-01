Pogoda na 16 dni: mróz napotka silnego wroga

Napływ tego cieplejszego powietrza z zachodu stanie się możliwy z powodu odsunięcia się i osłabnięcia wyżu. To sprawi, że wilgotne i ciepłe masy powietrza wedrą się do centrum kontynentu, przynosząc wzrost temperatury (i opady). Ocieplenie najbardziej będzie dało się odczuć na zachodzie (Polski i Europy), bo im dalej na wschód, tym mocniejsze będą wpływy mroźnego wyżu. W zależności od jego położenia zmieniać będzie się też zasięg mroźnej pogody.

Ciśnienie atmosferyczne w Europie

Nowy tydzień zacznie się od mroźnej pogody - na wschodzie kraju w dzień będzie nawet -6 stopni. Później, w miarę napływu cieplejszego powietrza, mróz będzie łagodnieć, a na zachodzie Polski odwilż będzie wyraźna i może tam być nawet do 5 stopni powyżej zera. Podobna temperatura, z niewielkimi wahaniami, utrzyma się właściwie do końca stycznia: we wschodniej połowie kraju będziemy mieć lekką zimę i taki też mróz, a w tym samym czasie na zachodzie dzienna temperatura będzie zazwyczaj dodatnia.