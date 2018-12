Pogoda na 16 dni: mróz ustępuje i planuje powrót

Po kilku dniach mroźnej pogody teraz czeka nas ocieplenie i wzrost temperatury nawet do około 10 stopni powyżej zera. Ciepłe, atlantyckie powietrze już przedziera się do centrum kontynentu, bo zanika przeszkoda, jaką stanowił dla niego mroźny wyż ze wschodu kontynentu. On nie tylko zmniejsza zasięg swojego oddziaływania, ale również odsuwa się daleko na wschód i jego centrum, które jeszcze niedawno było nad Białorusią. W poniedziałek będzie już na wschód od Moskwy. Z tego powodu w środkowej części Europy następuje zmiana cyrkulacji powietrza ze wschodniej-zimnej na zachodnią-ciepłą (patrz mapa).

Te układy wpłyną na pogodę

W najbliższych dniach w całej Polsce zrobi się cieplej. Najwyższa temperatura będzie na zachodzie Polski i osiągnie nawet 11 stopni, a na wschodzie nie przekroczy pięciu. Odwilż potrwa przez cały tydzień, a potem przyjdzie ochłodzenie. Od 11 grudnia znowu w dzień chwyci mróz - najpierw na wschodzie kraju, a później w pozostałych częściach Polski. Wtedy na termometrach w dzień będzie od -6 stopni na wschodzie do około 0 stopni na zachodzie, a nocami poniżej -10 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.