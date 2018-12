Pogoda na 16 dni: najzimniej będzie przed świętami

Przyczyną zimnej pogody będzie rosyjski wyż, którego centrum w poniedziałek znajdzie się nieco na wschód od Moskwy. W kolejnych dniach wyż będzie na przemian słabnąć i wzmacniać się i od tych zmian będzie zależeć w dużym stopniu nasza pogoda. Z kolei po drugiej stronie kontynentu, a dokładnie na północy Atlantyku, znajdzie się niż, który będzie starać się "pchnąć" ciepłe powietrze z zachodu na wschód (patrz mapa).

Do Polski napłynie mroźne powietrze

W najbliższych dniach czeka nas mroźna pogoda we wschodniej połowie kraju. Im dalej na wschód tym będzie zimniej, do -4 stopni w ciągu dnia, a im dalej na zachód tym cieplej, do kilku stopni powyżej zera. Zimna pogoda zacznie ustępować pod naporem cieplejszych mas powietrza w czasie weekendu. Potem, a więc już w czasie świąt, w całej Polsce będzie odwilż, a na zachodzie ociepli się nawet do 8, 9 stopni. Temperatura powyżej zera w ciągu dnia utrzyma się także w ostatnich dniach roku.



Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.