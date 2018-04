Pogoda na 16 dni: najzimniej kilka dni przed majówką

Pogodny wyż, który zapewniał nam znakomitą pogodę, słabnie i odsuwa się na wschód Europy. To sprawi, że od zachodu w głąb kontynentu będą przedzierać się kolejne fronty atmosferyczne i niże, dla których do tej pory wyż stanowił przeszkodę. Wraz z frontami przemieszczającymi się znad Atlantyku będzie do nas stopniowo docierać chłodniejsze powietrze, które na razie znajduje się w północno-zachodniej części Europy.

Z zachodu zbliża się ochłodzenie

Do połowy tygodnia na wschodzie i południu kraju możemy liczyć jeszcze na ciepłą pogodę z temperaturą sięgającą 23-24 stopni. Później jednak w całej Polsce odczujemy ochłodzenie i kilka dni przed majówką będzie zaledwie od 13 do 17 stopni.

Po kilkudniowym ochłodzeniu cieplej zrobi się w ostatnich dniach kwietnia oraz na początku maja i wtedy znowu może być ponad 20 stopni.

Najcieplej w czasie długiego majowego weekendu zapowiada się jego końcówka z temperaturą do 25 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.