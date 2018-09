Pogoda na 16 dni: nie ma miejsca na jesień

Po wyjątkowo ciepłym początku września nietypowo wysoka temperatura ma zamiar utrzymywać się jeszcze co najmniej do połowy miesiąca.

Wynika to z tego, że niezmiennie od wielu dni do Polski dociera albo bardzo ciepłe powietrze z południa Europy, albo też ciepłe, choć nieco mniej, z zachodu kontynentu. W nadchodzących dniach nie widać w naszej części Europy zmiany cyrkulacji powietrza na przykład na chłodną, północną. Utrzymanie obecnego stanu rzeczy gwarantuje między innymi pas wysokiego ciśnienia, który rozciąga się od Atlantyku po Rosję. Stanowi on barierę nie do przebycia dla niżów z chłodniejszym powietrzem, które pozostają na północy

Do Polski nadal płynie ciepłe powietrze

Przed nami kolejne dni wrześniowego lata i temperatura sięgająca aż 27-28 stopni na południu kraju. Na północy, a zwłaszcza na Wybrzeżu, będzie wyraźnie chłodniej, to znaczy około 20 stopni. Ta ciepła, a miejscami gorąca pogoda utrzyma się do połowy miesiąca. Później będzie o kilka stopni mniej, ale jak na wrzesień nadal ciepło, bo w południowej Polsce spodziewamy się 23-24 stopni, a w północnej 17-19 stopni. Po 22 września w całym kraju bardzo prawdopodobne jest większe, kilkudniowe ochłodzenie i spadek temperatury poniżej 20 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.