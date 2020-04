Pogoda na 16 dni: niedługo znów ponad 20 stopni

Pogodą w naszej części kontynentu rządzi teraz norweski wyż, który kieruje w stronę Polski chłodne powietrze - to dlatego nocami temperatura spada poniżej zera, a w dzień na północy kraju bywa mniej niż 10 stopni.

Taka sama sytuacja będzie się utrzymywać do połowy tygodnia, bo do tego czasu wyż widoczny nad południową Norwegią (patrz mapa) prawie nie zmieni swojego położenia i zasięgu. Później jednak wyż nieco zmieni swój obszar oddziaływania i dzięki temu wpuści cieplejsze masy powietrza do centrum kontynentu.

Do środy temperatura w Polsce pozostanie na poziomie podobnym do obecnego - będzie więc od 10-11 stopni na wschodzie do 15-16 na zachodzie, a nocami chwyci lekki mróz.

Polska pod wpływem norweskiego wyżu

Później, od czwartku, odczujemy ocieplenie i w najbliższy weekend temperatura znowu przekroczy 20 stopni, na południu osiągając 22. W następnych dniach, czyli pod koniec kwietnia, zrobi się nieco chłodniej, ale na początku maja ponownie ociepli się i może być nawet 25 stopni na południu kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.