Pogoda na 16 dni: nieodwracalna zmiana temperatury

W weekend do Polski wtargnęło chłodne powietrze z zachodu, a na początku tygodnia dotrze do nas także arktyczne zimno z północy. Ochłodzenie będzie więc jeszcze bardziej odczuwalne niż teraz, tym bardziej, że połączone z silnym, porywistym wiatrem. Napływ lodowatego powietrza z północy będzie możliwy z powodu obecności niżu na wschód od Polski i wyżu nad Wielką Brytanią. Takie położenie układów ciśnienia gwarantuje cyrkulację północną, czyli właśnie "transport" zimnego powietrza do naszej części Europy (patrz mapa).

Inwazja chłodu z północy

W najbliższych dniach będzie zimno, bo zaledwie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Później, w drugiej połowie tygodnia, na dwa dni zrobi się cieplej i na południu może być ponad 20 st. C. Następnie znowu napłynie chłodniejsze powietrze i w ostatnich dniach września i na początku października wszędzie będzie poniżej 20 st. C, a na północy tylko 13-14 st. C. Na trochę wyższą temperaturę, przede wszystkim na południu Polski, możemy liczyć przez kilka dni od piątego października - wtedy termometry wskażą od 14 do 20 st. C.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.