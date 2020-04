Rześkie powietrze, które napływało do Polski w czasie weekendu, będzie teraz wypierane przez cieplejszą i wilgotniejszą masę powietrza płynącą z zachodu. Stanie się to możliwe, bo silny do tej pory skandynawski, chłodny wyż nieco ustąpi i przez to wpuści w głąb Europy niże, które przemieszczają się od strony Atlantyku. Wraz z tymi niżami, oprócz ocieplenia, możemy spodziewać się wreszcie opadów w naszej części kontynentu (patrz mapa).

Napłynie cieplejsze powietrze

Na początku tygodnia odczujemy wyraźne ocieplenie - już we wtorek na południu kraju będą 23 stopnie. Później jednak, w czasie długiego weekendu czeka nas ochłodzenie i wtedy na północy będzie tylko 10-11 stopni, a na południu 15-16. Po majówce temperatura ponownie wzrośnie i możemy spodziewać się nawet 24 stopni. W kolejnych dniach aż tak ciepło nie będzie, ale mimo to na południu czasami będzie około 20 stopni, a na północy przeważnie około 15.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.