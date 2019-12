Zanim poczujemy zimno i lekki mróz, to wcześniej, czyli w czasie Świąt, będzie do nas płynąć łagodne i ciepłe powietrze. Za pluchę i dodatnią temperaturę w świąteczne dni będą odpowiedzialne niże, które zdominowały teraz europejską pogodę. Na początku tygodnia jeden z takich niżów, który będzie nad Rumunią, skieruje do wschodniej części Europy, w tym także do Polski, ciepłe powietrze od strony Bałkanów i Morza Czarnego (patrz mapa). Jednocześnie inna masa powietrza, nieco chłodniejsza, ale nie mroźna, będzie do nas płynąć z północnego zachodu kontynentu. Z powodu takiej cyrkulacji powietrza w najbliższych dniach nie mamy szans na mroźną pogodę.

Sytuacja pogodowa nad Europą

Początek świątecznego tygodnia będzie ciepły jak na grudzień - w poniedziałek będzie do 7 stopni, a w Wigilię do 8. Później, w czasie Świąt, temperatura się trochę obniży i wyniesie od 3 do 6, 7 stopni. Większe ochłodzenie odczujemy w trzech ostatnich dniach roku. Wtedy chwyci lekki mróz i w ciągu dnia na wschodzie, na północy kraju oraz w górach będzie ujemna temperatura, do -2 stopni. W tym czasie na zachodzie będzie kilka stopni powyżej zera. Ochłodzenie będzie nie tylko niezbyt silne, ale również chwilowe - od 1 stycznia znowu napłynie atlantyckie ciepło i będzie od około zera stopni na wschodzie do 5, 6 na zachodzie Polski.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.