Pogoda na 16 dni: odliczanie do końca babiego lata

Wysoką jak na październik temperaturę i słoneczną aurę zawdzięczamy wyżowi, którego centrum znajduje się tuż za naszą wschodnią granicą. Jego żywot meteorolodzy obliczają jeszcze na kilka dni i na tyle samo można obliczać ten sam typ pogody. Ten sam wyż odpowiada za południową cyrkulację powietrza w naszej części Europy, czyli za to, że płynie do nas ciepło, które udaje się jeszcze dalej na północ kontynentu, docierając nawet do Skandynawii.

Z kolei aktywny niż (były huragan Michael), który w poniedziałek znajdzie się nad Hiszpanią, sprowadzi tam ochłodzenie i na półwyspie Iberyjskim będzie zimniej niż w Polsce (patrz mapa).

Polska w strumieniu ciepła

Do piątku w całej Polsce będzie ciepło - na południu kraju aż 22, 23 stopnie. Później czeka nas ochłodzenie i w czasie najbliższego weekendu na północy będzie już tylko 10, 12 stopni, a na południu 15, 17.Jeszcze chłodniej zrobi się od 22 października i wtedy czasami będzie tylko 8, 9 stopni, a najwyższa temperatura w tym czasie to 13, 14 stopni. Tuż przed końcem miesiąca, na dwa dni zrobi się cieplej, do 16 stopni na południu, ale potem temperatura ponownie spadnie i na wschodzie oraz północy kraju będzie poniżej 10 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.