Pogoda na 16 dni: po świętach nagłe ochłodzenie

Po ciepłej Wielkanocy czeka nas ochłodzenie, które będzie potęgować zimny, północny wiatr. Zmiana pogody nastąpi po przejściu nad Polską w poniedziałek frontu chłodnego, za którym będzie podążać północna, arktyczna masa powietrza. Zepchnie ona na południe i wschód od naszych granic ciepłe powietrze, które napłynęło do Polski w niedzielę.

Ochłodzenie przyjdzie po świętach

Zimne powietrze da się odczuć już w poniedziałek na północy kraju, a we wtorek w całej Polsce - tego dnia będzie zaledwie od 7 do 10 stopni Celsjusza. Po kilku chłodniejszych dniach szybko przyjdzie ocieplenie i w piątek na południu może być nawet 19 st. C. Następnie temperatura nieco się obniży i przez dłuższy czas będzie się utrzymywać na poziomie 10-11 st. C na północy kraju i do 14-15 st. C na południu. Kolejne większe ocieplenie, do około 20 st. C, powinno przyjść pod koniec miesiąca.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.