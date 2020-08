Pogoda na 16 dni: poza kilkoma wyjątkami będzie gorąco

Nowy tydzień zacznie się od próby sił w naszej części Europy. Zmagać będą się ze sobą dwie różne masy powietrza - gorąca, wciąż docierająca do nas z południa i chłodna, która płynie z północnego zachodu. Za napływ tej drugiej, czyli chłodniejszej masy powietrza odpowiadają niż, który w poniedziałek będzie nad Szwecją i związany z nim front chłodny, który będzie przemierzać naszą część kontynentu. Z kolei gorące powietrze zaprasza jeszcze do centrum Europy wyż znajdujący się na wschód od naszych granic (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne w Europie (tvnmeteo.pl)

Od poniedziałku do środy wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najpierw poczują je mieszkańcy zachodniej Polski, a później (od wtorku) także innych części naszego kraju. W czasie tych chłodniejszych dni przy pochmurnej pogodzie będzie czasami mniej niż 20 stopni. Po zaledwie dwóch-trzech dniach z niższą temperaturą w drugiej połowie tygodnia ponownie zrobi się gorąco, a nawet upalnie, bo na południu Polski będzie około 30 stopni. Ta najgorętsza pogoda utrzyma się do 10 sierpnia. Później, mimo że temperatura raczej nie będzie przekraczać 29 stopni, nadal ma być bardzo ciepło i do 18 sierpnia nie widać żadnego istotnego ochłodzenia.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.