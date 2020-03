Pogoda na 16 dni: rosyjskie zimno nad Polską

Pomimo że mamy pierwsze dni wiosny, w wielu miejscach w Polsce jest zimniej niż bywało zimą, na przykład na Kasprowym Wierchu w niedzielę rano temperatura spadła do -17 stopni. Przyczyną obecnego ochłodzenia jest masa mroźnego powietrza, która dotarła do naszej części Europy z północnego wschodu, czyli z Rosji. Skierował ją do nas wyż, którego centrum od kilku dni wędruje sobie przez Skandynawię i Bałtyk, a w poniedziałek znajdzie się w okolicach Sankt Petersburga (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

Przed nami chłodny początek tygodnia. Po mroźnych nocach w dzień możemy liczyć najwyżej na 2-3 stopnie na wschodzie kraju i 6-7 na zachodzie. Zimno zacznie stopniowo ustępować od czwartku i w czasie najbliższego weekendu będzie dużo cieplej niż teraz, bo nawet 15-16 stopni. Jeszcze cieplej zrobi się na przełomie marca i kwietnia - wtedy na południu i zachodzie kraju możemy spodziewać się 17-18 stopni. Również później, czyli przez pierwszy tydzień kwietnia, będzie ciepło i wtedy termometry wskażą przeważnie od 10-11 stopni na północy do 15-16 w południowej Polsce.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.