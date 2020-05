Ochłodzenie będzie nagłe, silne i do wtorku obejmie cały kraj. Jego przyczyną będzie zimna masa powietrza, która napłynie do Polski za chłodnym frontem przesuwającym się z północy na południe Europy. O ile w poniedziałek nad naszym krajem będą jeszcze dwie zupełnie różne masy powietrza (ciepła i zimna), o tyle we wtorek już cała Polska będzie w arktycznym chłodzie. Taką cyrkulację powietrza przez kilka dni będą zapewniać wspólnie wyż, którego centrum będzie w pobliżu Wielkiej Brytanii oraz skandynawski niż (patrz mapa).

Arktyczne powietrze zmierza do Polski

W poniedziałek na północy kraju już się ochłodzi, ale na południu i wschodzie Polski będzie jeszcze aż 26 stopni. Od wtorku wszyscy odczujemy mocny spadek temperatury i będzie zaledwie od 9-10 stopni na północy do 13-14 na południu (nocami możliwe są przymrozki). To ochłodzenie utrzyma się do końca tygodnia, a następnie zacznie się stopniowe ocieplenie i po 20 maja temperatura znowu przekroczy 20 stopni, a na południu osiągnie 24.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.