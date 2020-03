Pogoda na 16 dni: trzy skoki temperatury

Częste zmiany temperatury to specjalność marcowej pogody. W najbliższych dniach odczujemy najpierw ocieplenie, następnie ochłodzenie i ponownie wzrost temperatury. Taką zmienną pogodę spowodują różne masy powietrza, które na przemian, będą napływać do naszej części Europy - raz z północy, a innym razem z zachodu lub południa. Ich wymiana będzie odbywała się co kilka dni i właśnie w takim cyklu możemy oczekiwać ociepleń i ochłodzeń. W najbliższym czasie, czyli na początku tygodnia, do Polski zacznie docierać cieplejsze powietrze, ale na północy kontynentu już widać chłód, który "zsunie się" do nas kilka dni później (patrz mapa).

Napłynie cieplejsze powietrze

Na początku tygodnia, w poniedziałek i we wtorek, będzie od 8 stopni na północy do 11-12 na południu. Później, na dwa dni, zrobi się cieplej i w południowej Polsce możemy spodziewać się 14-15 stopni. Po tym ociepleniu nastąpi wyraźne ochłodzenie i od 20 marca przez tydzień temperatura nie będzie przekraczać 10 stopni, a czasami, na północy mogą być maksymalnie tylko 3-4 stopnie. Ochłodzenie skończy się w ostatni weekend miesiąca i wtedy ociepli się do 15-16 stopni.

Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.