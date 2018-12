Pogoda na 16 dni: uderzenie zimna zaraz po Nowym Roku

Za kilka dni z północy napłynie do Polski mroźne, arktyczne powietrze.

Zanim zrobi się zimno, czekają nas jeszcze ciepły sylwester i ciepły Nowy Rok. W tych dniach do naszego kraju będzie płynąć atlantyckie, łagodne powietrze z zachodu. Warto jednak już teraz zwrócić uwagę na niż znajdujący się na północy - między Islandią a Norwegią (patrz mapa). On w następnych dniach będzie przesuwać się w kierunku naszej części Europy, ściągając tu jednocześnie mroźne powietrze z Arktyki.

Sytuacja baryczna w Europie

Nowy rok rozpocznie się ciepłą pogodą - na zachodzie Polski będzie aż 8 stopni. Później jednak czeka nas ochłodzenie i 4 stycznia już wszędzie będzie mroźno - na wschodzie kraju do -6 stopni. W kolejnych dniach, a właściwie do połowy stycznia, możemy spodziewać się lekkiego mrozu albo około 0 stopni na wschodzie i kilku stopni powyżej zera na zachodzie z tendencją do ochłodzenia w połowie miesiąca.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.