Pogoda na 16 dni: upał na razie nie wraca do Polski

Pogodą w naszej części Europy rządzi wyż, którego centrum w poniedziałek będzie w okolicach Sankt Petersburga. Zgodnie z ruchem powietrza jaki wymusza taki układ ciśnienia mamy po jego zachodniej stronie ciepło, które przedziera się aż do Skandynawii, a po wschodniej stronie wyżu chłodniejsze powietrze, które z północy Rosji zsuwa się do środkowej części kontynentu (patrz mapa). Z tego powodu w najbliższych dniach możemy liczyć na dość ciepłą, ale nie upalną pogodę.

Ciepło brnie daleko na północ

Na początku tygodnia najwyższa temperatura to 22, 23 stopnie. Później zrobi się nieznacznie cieplej i będzie do 25 stopni. Jednak jeszcze przed końcem maja, w czasie ostatniego weekendu w tym miesiącu, możliwe jest kilkudniowe ochłodzenie i spadek temperatury do 17 stopni na północy i 21 na południu kraju. Później, na przełomie maja i czerwca, temperatura ponownie wzrośnie i w niektórych dniach może osiągać 25, 26 stopni.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.