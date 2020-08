Pogoda na 16 dni: upał na razie nie wróci

Zmianę cyrkulacji powietrza z gorącej południowej na chłodniejszą zachodnią wszyscy odczuliśmy w niedzielę, po przejściu nad Polską, dzień wcześniej, chłodnego frontu. Związany jest on z niżem znajdującym się nad Skandynawią i ten niż w najbliższych kilku dniach będzie mieć dla nas duże znaczenie, bo skieruje do naszej części kontynentu chłodniejsze powietrze. Jednocześnie w stronę Europy Środkowej będzie też płynąć ciepło z zachodu (patrz mapa), co oznacza, że temperatura będzie się zmieniać w zależności od tego, która masa powietrza dotrze do nas danego dnia.

Chłodniej na północy i w centrum Europy

W najbliższych dniach czeka nas pogoda z umiarkowaną temperaturą - nad morzem będzie około 20 stopni Celsjusza, a na południu około 25 st. C. Wyraźnie chłodniej zrobi się w czwartek, ale już w piątek i sobotę będzie bardzo ciepło, bo nawet do 28 st. C na południu kraju. Później, to znaczy pod koniec sierpnia i na początku września ochłodzi się, i w północnej Polsce będzie tylko 16-17 st. C, a w południowej - 20-21 st. C. W następnych dniach, aż do 8 września, temperatura ustali się na poziomie przeważnie 18-20 st. C na północy kraju i 23-24 st. C na południu.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.