Pogoda na 16 dni: wielka fala ciepła płynie z południa. Ale #zostańwdomu

Ta zmiana położenia wyżu, pozornie niewielka, będzie miała olbrzymie znaczenie dla temperatury w naszym kraju, bo centrum wyżu położone na wschód od Polski uruchomi południową, ciepłą cyrkulację powietrza (patrz mapa). Będzie więc ono płynąć do nas silnym strumień z południa Europy, ale oprócz tego do dużego ocieplenia przyczyni się także silne promieniowanie słoneczne z powodu prawie bezchmurnego nieba.

Sytuacja pogodowa w Europie

Przed nami bardzo ciepły początek tygodnia - na południu i na zachodzie kraju będzie ponad 20 stopni. Taka pogoda utrzyma się do czwartku, a później czeka nas kilkustopniowy spadek temperatury i np. w Wielkanoc będzie od 12 stopni na północy do 17 na południu Polski, a w świąteczny poniedziałek od 10 do 15 stopni. Po świętach temperatura ponownie wrośnie o kilka stopni i będzie od 13-14 stopni na północy do 17-18 na południu, a czasami nawet 19-20.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.