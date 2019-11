Pogoda na 16 dni: wkrótce zrobi się dużo chłodniej

Na razie do naszej części kontynentu płynie jeszcze ciepłe powietrze z południa. Umożliwiają to wspólnie niże położone na zachód od naszych granic oraz wyż znajdujący się nad Rosją. Takie położenie ośrodków ciśnienia sprawia, że od strony Morza Śródziemnego przez Bałkany płynie do nas, a nawet do południowej Skandynawii, ciepła masa powietrza. W tym samym czasie na zachodzie Europy jest dużo chłodniej niż na wschodzie kontynentu, bo tam z północy zsuwa się zimne powietrze i dociera aż do Hiszpanii i Portugalii (patrz mapa).

Do Polski napływa ciepłe powietrze

Na początku tygodnia będzie jeszcze wyjątkowo ciepło jak na tę porę roku - do 16 stopni na południu kraju. Od wtorku temperatura obniży się o kilka stopni, ale nadal będzie dość wysoka, bo do 12-13 stopni. Ochłodzenie zacznie się pod koniec tygodnia i w czasie najbliższego weekendu na wschodzie Polski będą już tylko 2-3 stopnie, a na zachodzie 8-10. W następnych dniach utrzyma się dużo chłodniejsza pogoda niż teraz i temperatura maksymalna aż do pierwszych dni grudnia będzie wynosić przeważnie od 1-2 stopni na wschodzie do 6-8 na zachodzie, a nocami można spodziewać się lekkiego mrozu.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.