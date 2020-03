Pogoda na 16 dni: wybuch wiosny i nagłe ochłodzenie

To sprawia, że do naszej części kontynentu przedostaje się atlantyckie, a więc łagodne i ciepłe powietrze. Taka cyrkulacja tworzy się między wspomnianymi niżami z północy a wyżem, którego centrum w poniedziałek będzie nad oceanem, u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. W następnych dniach to właśnie ten wyż "wepchnie" między innymi do Polski dużą porcję jeszcze cieplejszego powietrza (patrz mapa).

Do Polski napływa ciepłe powietrze

Na początku tygodnia na termometrach zobaczymy od 7 do 11 stopni, ale od środy zrobi się wyraźnie cieplej i w czwartek na południu kraju może być aż 18 stopni (na północy Polski 12). Ocieplenie nie potrwa jednak długo i już w czasie najbliższego weekendu będzie chłodniej: od 6 stopni w północnej części kraju do 10 w południowej. Jeszcze chłodniej może się zrobić od 18 do 21 marca, bo wtedy do Polski napłynie zimne powietrze z północy i miejscami będą tylko 3-4 stopnie. Później, już w pierwszych dniach astronomicznej wiosny, temperatura trochę wzrośnie, ale raczej nie będzie wyższa niż 10 stopni.