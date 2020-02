Po niezwykle ciepłym początku lutego przed nami ochłodzenie, które będzie zdecydowane, ale nie potrwa zbyt długo. Północnej, a więc zimnej cyrkulacji powietrza, będą sprzyjać wspólnie wyż, który przez kilka dni będzie na zachodzie Europy, oraz niże przesuwające się nad wschodnią częścią kontynentu. Takie rozlokowanie ośrodków ciśnienia tworzy dobre warunki do przemieszczania się powietrza z północy na południe. Arktyczna masa powietrza, która od wtorku będzie wdzierać się do centrum Europy, odepchnie na południe od naszych granic ciepłe, atlantyckie powietrze (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

W poniedziałek na południu będzie jeszcze nawet 10 stopni ciepła, ale od wtorku najwyższa temperatura to 4, 5 stopni Celsjusza i to tylko na zachodzie kraju. W pozostałych częściach Polski, a zwłaszcza na wschodzie, ochłodzenie będzie silniejsze i temperatura w dzień będzie wynosić tu około 0 stopni. Najchłodniej będzie od czwartku do soboty, a od niedzieli, 9 lutego, zacznie się ocieplać i temperatura wzrośnie do 7, 8 stopni powyżej zera. W następnych dniach również będzie powyżej zera i do połowy miesiąca na termometrach zobaczymy przeważnie 2, 3 stopnie na wschodzie kraju i 6, 7 na zachodzie.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.