Pogoda na 16 dni: zima prawie bez mrozu

W poniedziałek niż będzie mieć swoje centrum na północy Skandynawii, ale stamtąd będzie rządzić masami powietrza niemal w całej Europie. W naszej części kontynentu na początku tygodnia stykać się będą ciepło napływające z południa z chłodniejszym powietrzem, które skieruje do nas wspomniany wcześniej niż. To ścieranie się różnych mas powietrza zauważymy na termometrach, bo poniedziałek na południu kraju będzie aż 12 stopni, a we wtorek już tylko 5 (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa w Europie

Na podobnym poziomie jak we wtorek temperatura pozostanie przez wiele następnych dni. W najchłodniejszych regionach kraju, czyli na północy i wschodzie, będą maksymalnie 1-2 stopnie, a na ciepłym południu do 5-6. Później, to znaczy po 15 lutego, temperatura na dwa dni wzrośnie nawet do 9 stopni w zachodniej Polsce.

W następnych dniach, a więc prawie do końca miesiąca, temperatura w ciągu dnia nadal będzie dodatnia, a kilkustopniowego mrozu możemy spodziewać się tylko w czasie niektórych nocy.