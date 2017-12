Pogoda na 16 dni: zima zapomina o Polsce

Ponad tysiąc interwencji, jedna ofiara śmiertelna. Wichura nawiedziła Polskę - 25-12-2017 Zabezpieczali dachy, z dróg i torów usuwali powalone drzewa, wypompowywali wodę z piwnic - od soboty strażacy mieli pełne ręce roboty. Interweniowali już ponad tysiąc razy. W poniedziałek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w całej Polsce przywrócono już dostawy prądu. czytaj dalej

Do naszego kraju nadal napływa wyjątkowo ciepłe powietrze jak na tę porę roku. Dociera ono do Polski z południowego zachodu Europy i z tego powodu mamy temperaturę sięgającą aż 10, 11 stopni powyżej zera.

Taka zima typu śródziemnomorskiego będzie u nas trwać, bo gwarantuje to układ ciśnienia nad Europą: nad południowa Skandynawią znajduje się niż, który kieruje do nas kolejną porcję ciepłego powietrza. Będzie ono napływać do naszej części Europy, a także do krajów wschodniej części kontynentu. W tym samym czasie mroźne powietrze utrzyma się tylko na północy Rosji, Skandynawii oraz nad Islandią (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne w Europie

Do Polski napływa wilgotne i ciepłe powietrze - 25-12-2017 Polska jest w strefie przejściowej pomiędzy układem niskiego ciśnienia znad Europy Północnej a wyżem znad Morza Śródziemnego.

W najbliższych dniach czeka nas nadal ciepła, jak na grudzień, pogoda – na termometrach będzie nawet 10 stopni Celsjusza. Podobnie wysoka temperatura, z niewielkim ochłodzeniem 29 i 30 grudnia, utrzyma się do 1 stycznia. Później zrobi się chłodniej, ale mimo to w dzień temperatura prawie wszędzie ma być dodatnia, do 5 stopni. W tym czasie około 0 stopni będzie tylko na wschodzie kraju. W następnych dniach utrzyma się ciepła pogoda i na termometrach zobaczymy od 1, 2 stopni na wschodzie do 8, 9 na zachodzie kraju.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.