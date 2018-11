Pogoda na 16 dni: zimno na razie omija Polskę

Po niezwykle ciepłym początku listopada w kolejnym tygodniu znowu możemy liczyć na wyjątkowo wysoką temperaturę - jak na tę porę roku. Zawdzięczać ją będziemy po pierwsze wyżowi znajdującemu się nad Rosją, a po drugie niżowi z zachodu kontynentu. Te dwa ośrodki ciśnienia wspólnie "zapraszają" ciepłe powietrze z południa do centrum Europy, tworząc idealne warunki do przemieszczania się mas powietrza właśnie w takim kierunku. Jednocześnie w tym samym czasie chłód z północy płynie na przykład do Portugalii (patrz mapa).

Zimno omija Polskę

Przed nami jeszcze kilka bardzo ciepłych dni jak na listopad. Na południu kraju temperatura może znowu osiągać 20 stopni Celsjusza i ten najcieplejszy okres potrwa do piątku. Później temperatura zacznie się obniżać i w następnych dniach odczujemy wyraźne ochłodzenie. W połowie miesiąca będzie od 5 do 10 st. C, a potem jeszcze chłodniej, co oznacza, że czasami tylko kilka stopni powyżej zera. I taka temperatura, w odróżnieniu od tej w najbliższych dniach, będzie typowa dla listopada.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.