Pogoda na 5 dni: aura będzie kusić, ale #zostańwdomu

Do 20 stopni

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków północnych będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W piątek i sobotę cała Polska znajdzie się pod wpływem niżu, którego centrum ulokuje się nad Morzem Barentsa. Z północy napłynie nieco chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze polarne-morskie.

Na piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy, wschodzie i w centrum kraju okresami popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie, Mazurach i Warmii, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i okresowych opadów deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Tylko na zachodzie Polski nie popada. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Popada deszcz

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na północnym wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Od poniedziałku pogodę w Polsce kształtować ma pochmurny i nareszcie deszczowy układ niżowy, którego centrum przemieszczać się ma znad Atlantyku nad Skandynawią w stronę Rosji. W związku z tym przejdą nad krajem z zachodu na wschód umiarkowanie aktywne fronty atmosferyczne i spadnie w przyszłym tygodniu nieco deszczu, o natężeniu na ogół do 5-10 l/mkw. na dobę.

Poniedziałek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, na zachodzie wzrastające do dużego z opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 14 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.