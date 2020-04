Pogoda na 5 dni: aura nie da nam się nudzić

Nie przestaje grzmieć. Sprawdź, gdzie jest burza - 29-04-2020 Po południu w Polsce pojawiły się wyładowania atmosferyczne. Sprawdź, gdzie jest burza. czytaj dalej

Pogoda na majówkę

Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Na południu pojawią się opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na zachodzie możliwe są także burze. Wtedy może spaść deszcz o sumie do 10-20 l/mkw, a porywy wiatru mogą mieć prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni.

Na pierwszy dzień długiego weekendu synoptycy zapowiadają na ogół pochmurną aurę. Opady ominą tylko Podlasie, poza tym spadnie deszcz, a w południowo-wschodniej części kraju wystąpią burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wiatr. Będzie miał kierunek południowo-zachodni, skręcający na południowo-wschodni.

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie od 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Wideo Prognozowana temperatura na kolejne dni (Ventusky.com)

Wrócą burze

Niedziela także upłynie nam z pochmurną pogodą, pojawią się również przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Początek nowego tygodnia będzie pochmurny i, tak jak w poprzednich dniach, możemy liczyć na przejaśnienia. Nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. Na Podkarpaciu możliwe są burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Temperatura wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.