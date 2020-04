"Nie mamy już czym oddychać". Mimo mniejszego ruchu powietrze tam się pogarsza - 04-04-2020 Z powodu pandemii COVID-19 w wielu częściach świata panują ograniczenia w ruchu miejskim. Dzięki zmniejszeniu liczby pojazdów na ulicach środowisko może odpocząć od typowych zanieczyszczeń. Nieco inaczej jest w kolumbijskim mieście Cucuta, gdzie - chociaż ludzie zostali w domach - jakość powietrza nieustannie się pogarsza. czytaj dalej

Silny wiatr

Przed nami pogodna niedziela. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany wiatr.

Poniedziałek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Również we wtorek będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.

Pogoda na 5 dni: poniedziałek i wtorek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku))

Do 21 stopni

Na środę zapowiadana jest pogodna aura. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Śląsku. Wiatr z kierunków północnych i wschodnich będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W czwartek będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na 5 dni: środa i czwartek